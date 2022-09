Os trabalhadores de uma obra se assustaram e correram para fugir de um redemoinho de poeira em Iporá, na região oeste de Goiás. Um vídeo registrou o momento em que a ventania fica forte e avança para o terreno da empresa. O caso aconteceu na sexta-feira (2).

O vídeo foi gravado pelo eletricista Elias Moreira e, segundo ele, é comum esse tipo de fenômeno na região. “Aconteceu no pátio da empresa onde eu trabalho e esse tipo de coisa aqui é frequente”, disse.

Nas imagens é possível perceber que o redemoinho possui vários metros de altura e, com a força, consegue levantar objetos.

Leia também:

- Redemoinho gigante se forma após corrida de cavalos, em Nazário

- Redemoinho que parece tocar o céu impressiona moradores de Luziânia; vídeo

- Redemoinho gigante é filmado em fazenda de Iaciara; vídeo

O gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explica que nos meses de agosto e setembro, períodos mais secos e com ventos em Goiás, é normal esse tipo de evento.

De acordo com Amorim, “os redemoinhos são formados quando o solo se aquece em determinado ponto e o vento fraco vindo de uma direção se encontra com a corrente de ar quente acima do ponto que está muito aquecido e, então, esse vento tende a ganhar velocidade e empurrar o ‘turbilhão de poeira’”, afirma.

O gerente do Cimehgo destaca ainda que os redemoinhos podem ter alguns centímetros de altura ou até metros, sendo sua duração de poucos segundos ou minutos.