Treze trabalhadores foram resgatados em condições de trabalho semelhantes à escravidão por Fiscais da Superintendência Regional do Trabalho em Goiás (SRTb/GO). O caso foi registrado em uma fazenda de Pires do Rio, no sudeste de Goiás. Responsáveis pagaram cerca de R$ 90 mil em verbas rescisórias.

Segundo as investigações, os trabalhadores estavam abrigados em um antigo curral desativado e num galpão velho, que também era usado como depósito de ferramentas e máquinas agrícolas. Os auditores constataram ainda que nem todos os trabalhadores, resgatados na última terça-feira (22), tinham camas para dormir.

As poucas camas encontradas eram improvisadas com tábuas, tijolos de concreto e colchões velhos providenciados pelos próprios operários. Os auditores também não encontraram locais adequados de preparo e realização de refeições, sendo que os abrigos estavam velhos, sujos e sem nenhuma limpeza.

Os trabalhadores foram contratados para construir um galpão de soja e milho em fazendas localizadas em Piracanjuba e Pires do Rio. Um fazendeiro e um encarregado da obra foram responsabilizados e pagaram cerca de R$ 90 mil em multas rescisórias. De acordo com o auditor do Ministério do Trabalho, Roberto Mendes, os trabalhadores recebiam salário e estavam com o pagamento em dia.

“Os trabalhadores já foram para suas casas e receberam o auxílio assistencial do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Pires do Rio. Eles ainda vão receber três parcelas do seguro desemprego no valor de um salário mínimo cada. As multas serão pagas posteriormente e deve chegar a R$ 200 mil”, destaca.

Fiscais relataram 22 autos de infração, sendo que os responsáveis podem responder, dentre os crimes, por submissão de pessoas a condições análogas às de escravo. Denúncias relacionadas ao trabalho análogo à escravidão podem ser feitas pelo site do Sistema Ipê.

