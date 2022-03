Cidades Trabalhos de limpeza começam no Cemitério Parque, em Goiânia Ação vem após reportagem do POPULAR apontar a situação do local, que sofre com matagal e acúmulo de lixo

A Prefeitura de Goiânia começou nesta quinta-feira os trabalhos de limpeza e conservação do Cemitério Parque, localizado entre os setores Gentil Meireles e Urias Magalhães. A ação do Poder Executivo Municipal vem após reportagem do POPULAR do último dia 9 deste mês mostrar a situação do local, que sofre com matagal e acúmulo de lixo. A reforma do muro, iniciada há quase dois anos, também segu...