Tradicional árvore de natal flutuante está sendo montada no Parque Vaca Brava em Goiânia

A tradicional árvore de Natal do Parque Vaca Brava, localizado na Avenida T-10, no setor Bueno, começou a ser montada no centro do lago nesta quarta-feira (1). Como em todos os anos, a estrutura flutuante tem 17 metros de altura e 28 de circunferência. Em formato de pinheiro, a decoração será revestida por 80 mil lâmpadas de led divididas nas cores branco frio e...