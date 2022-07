Cidades Transexuais são condenadas a 32 anos de prisão por tortura e extorsão, em Rio Verde Vítima ia para encontro marcado por aplicativo de relacionamento e, no local, era agredida e extorquida por grupo

Duas transexuais, de 28 e 33 anos, foram condenadas pela 3ª Vara Criminal de Rio Verde, na última quinta-feira (14), por extorsão, roubo e associação criminosa. Ao todo, as duas deverão cumprir 32 anos e seis meses em regime fechado. De acordo com a comarca, a decisão cabe recurso. O crime contava com participações de outros integrantes e ocorria da seguinte...