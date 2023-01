Cidades Transferência de alunos de Cmeis para escolas em Goiânia deixa pais angustiados Medida é questionada na Justiça. Enquanto isto, alguns alunos já foram matriculados em colégios

O impasse criado pela disputa judicial sobre a transferência de crianças de unidades municipais de educação infantil para as de ensino fundamental de Goiânia tem confundido e preocupado os familiares. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu, no fim da última semana, manter a proibição de que a Prefeitura efetive as transferências. Isso porque açã...