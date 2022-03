Cidades Transporte coletivo, filiação de mulheres e Mega-Sena acumulada Fique por dentro das notícias da manhã desta quinta-feira, 17 de março de 2022

Tarifa do transporte coletivo da Região Metropolitana vai a consulta pública O cálculo para a tarifa de remuneração do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia, aquela que efetivamente é paga para as empresas do setor, deve ser finalizado até o final deste mês e depois passará por uma consulta pública. É a primeira vez na história que...