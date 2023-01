Cidades Transporte coletivo na Grande Goiânia retoma crescimento Ônibus na região metropolitana tiveram incremento de 25,74% de passageiros em relação a 2021. Preço elevado dos combustíveis é um dos motivos, acredita gestor

Um aumento na demanda de usuários do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia na ordem de 25,74% neste ano em relação a 2021, o que representa cerca de 20 milhões de novas validações nos ônibus, demonstra que os passageiros estão voltando. No entanto, trata-se de um movimento ainda gradual, que agora chega a 68,8% do que se tinha no ano de 2019,...