Cidades Travesti é presa suspeita de liderar grupo que dopa e rouba vítimas por PIX Suspeita seria chefe de associação criminosa que opera no Setor Vila Nova, em Goiânia

A operação Hypnos, deflagrada neste segunda-feira (6) pela Polícia Civil, por meio do Grupo Antissequestro da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Gas/Deic), prendeu uma travesti, que não teve o nome revelado, e seria a suposta líder de uma organização criminosa. De acordo com as investigações, o grupo forçava pessoas a inalarem uma espécie de pó branco. Depois, o...