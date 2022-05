*Atualizada às 13h07

O corpo de uma travesti de 33 anos que havia desaparecido em Aparecida de Goiânia, no último domingo (22), foi encontrado esquartejado no Jardim das Esmeraldas, próximo à Vila Brasília. O caso está em investigação, mas há a suspeita de que o ex-companheiro da vítima, identificada como Bianca Machado Rodrigues, esteja envolvido.

Familiares e amigos de Bianca chegaram a pedir ajuda para encontrá-la depois de seu desaparecimento, até a descoberta do corpo.

Conforme o registro de atendimento integrado (RAI), Bianca saiu de casa no domingo de manhã e não voltou mais. Ela teria ido para a casa do suspeito, de onde saiu no dia seguinte em um carro de aplicativo com destino ao trabalho. No entanto, não chegou ao local.

Familiares passaram a procurá-la e também informaram o Grupo de Investigação de Desaparecidos da Polícia Civil. O corpo dela foi localizado em Aparecida de Goiânia e suspeito, preso em flagrante por homicídio e ocultação de cadáver. Ele confessou o crime.

Morte por asfixia

Conforme apurado pela Polícia Civil, o suspeito do crime asfixiou até a morte e depois esquartejou Bianca. Parte do corpo dela foi encontrada escondida embaixo de um sofá na casa do homem. Outras partes foram levadas em uma mala e jogadas em uma mata fechada no setor Villa Sul, em Aparecida de Goiânia.

O inquérito policial será concluído nos próximos dias e o suspeito ficará à disposição do Poder Judiciário.

