Cidades Trecho da Avenida 84 é interditado para obras do BRT em Goiânia Entre 8h e 20h deste sábado o trânsito nessa região ficará bloqueado nos dois sentidos

O trecho da Avenida 84 que fica entre a Avenida Cora Coralina e a Rua 94, no Setor Sul, em Goiânia, será interditado nos dois sentidos entre 8h e 20h deste sábado (16) para realização de obras do BRT. Segundo as secretarias municipais de Mobilidade (SMM) e Infraestrutura Urbana (Seinfra), a intervenção será para execução de pavimentação asfáltica e tubulação subter...