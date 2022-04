Cidades Trecho da Avenida Araguaia é bloqueado após incêndio em shopping de Goiânia Chamas atingiram o Clube do Rock (antigo Banana Shopping), na Rua 3 com a Avenida Araguaia, no Centro da capital

Após o incêndio que atingiu o cinema do Clube do Rock (antigo Banana Shopping) nesta segunda-feira (4), a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) informou que o trecho entre a Avenida Araguaia com as Ruas 82, 1 e 2 foi bloqueado. Além disso, desvios para o tráfego foram realizados para a Rua 94 com Avenida 85; Avenida Araguaia com Rua 21; Praça Cívica com a Av...