Cidades Trecho da BR-153 é liberado após quatro meses de obra, em Aparecida de Goiânia Obras começaram em fevereiro e mais de 90 profissionais aturam nos trabalhos. Acidente grave foi registrado no local em dezembro do ano passado, quando seis pessoas morreram e 40 ficaram feridas

O tráfego na BR-153, sobre a ponte do Ribeirão Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia, já está liberado para todos os tipos de veículos. A sinalização vertical e horizontal também foi entregue pela concessionária Triunfo Concebra, responsável pelo trecho. Um grave acidente foi registrado neste local no dia 24 de dezembro, quando seis pessoas morreram. A liberação do trá...