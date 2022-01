Um trecho da GO 020, que fica sobre o Rio Meia Ponte, na saída de Goiânia e sentido Bela Vista, está com interdição em meia pista por causa de uma erosão. De acordo com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), o problema foi provocado pela força das águas das chuvas.

Em nota, a pasta informou também que tem uma equipe no local e, dependendo das condições climáticas, a recuperação desse trecho será finalizada até a terça-feira (11).

De acordo com a Goinfra, há equipes de manutenção de plantão durante o período chuvoso para “atender com celeridade às demandas dos usuários e qualquer problema encontrado pode ser informado pelo Goinfra App ou por nossas redes sociais”.

A Defesa Civil estadual e municipal e o Corpo de Bombeiros também estão no local.