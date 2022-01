Cidades Trecho da GO-118 entre Alto Paraíso e Teresina de Goiás é parcialmente liberado Goinfra diz que chuvas constantes e intensas dificultam previsão do término total da obra

As obras de reparo no trecho rodovia GO-118 entre Alto Paraíso e Teresina de Goiás foram parcialmente concluídas nesta quinta-feira (6). O trecho da via, que é um dos principais de acesso à região da Chapada dos Veadeiros, cedeu no mês passado por causa das fortes chuvas que caem na região Nordeste do Estado. O trafego foi liberado em meia pista e somente p...