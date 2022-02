Cidades Trecho da Perimetral Norte, em Goiânia, tem segundo acidente com vítimas em menos de um mês Secretaria de Mobilidade diz que via tem ampla sinalização, mas destaca imprudência de motoristas, com registro de mais de 3,2 mil multas por excesso de velocidade no ano passado

O Corpo de Bombeiros atendeu, na madrugada deste domingo (6), mais um acidente com vítimas no trecho da Avenida Perimetral Norte próximo à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Saneago, no Setor Goiânia 2, em Goiânia. Na ocorrência, um motorista de 23 anos perdeu o controle do carro que dirigia e caiu no barranco da avenida. De acordo com os Bombeiros, o moto...