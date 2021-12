Cidades Trecho da Rua 90 com Avenida Areião terá desvio para obras do BRT neste fim de semana em Goiânia Condutor que estiver transitando pela Rua 90 no sentido Sul/Norte seguirá pela faixa central destinada ao transporte coletivo, a partir da interdição

Um trecho da Avenida Areião com a Rua 90, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia, foi interditado a partir das 7h deste sábado (18) para execução das redes de dutos semafóricos do BRT Norte-Sul. A previsão é que o trabalho seja executado até segunda-feira (20). O condutor que estiver transitando pela Rua 90 no sentido Sul/Norte seguirá pela faixa central destin...