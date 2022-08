Cidades Trecho urbano da BR-414, em Corumbá de Goiás, sofre alteração para obras de recuperação Intervenções estão programadas para período compreendido entre 15 e 22 de agosto com bloqueios totais e parciais de pista

O tráfego no trecho urbano da BR-414, em Corumbá de Goiás passará por obras de recuperação de pavimento entre os dias 15 e 22 de agosto. Neste período ocorrerão bloqueios totais e parciais de pista das 8 horas às 17 horas e as vias locais também sofrerão interferências. Os trabalhos fazem parte do conjunto de serviços iniciais da concessionária Ecovias do Araguaia que c...