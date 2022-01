Trechos das BRs 080 e 153 em Goiás e em Tocantins passarão por obras. Os serviços de recuperação, manutenção e conservação das vias deve ter início nesta segunda-feira (17) e deve seguir até a próxima sexta-feira (21). As informações são da concessionária Ecovias do Araguaia, que administra os trechos.

Os serviços de recuperação, manutenção e conservação das vias começam nesta segunda-feira (17) e seguem até sexta-feira (21), segundo a concessionária Ecovias do Araguaia, que administra os trechos. Na BR-153, estão previstas obras para recuperação do asfalto nos quilômetros 801 e 790, na região de Talismã, e nos quilômetros 78 a 95, entre Porangatu e Santa Tereza de Goiás, em ambos os sentidos. A mesma ação também será realizada entre os quilômetros 223 e 233, entre Uruaçu e São Luiz do Norte.

Ainda na BR-153 entre os quilômetros 760, no Tocantins, e 220, em Goiás, entre Alvorada e Uruaçu, e na BR-080, do quilômetro 95 ao 180, entre Assunção de Goiás e Barro Alto, será realizada a ação de remendos localizados.

De acordo com a concessionária, para a realização dessas atividades o trânsito será no sistema pare-e-siga, intercalando entre a pista sul e a norte, das 6h e 18h. A Ecovias do Araguaia também informa que alterações podem ocorrer por necessidades operacionais ou condições climáticas.

Já nos trechos das BRs 153, 414 e 080 as equipes seguem realizando ações de tapa-buracos, roçadas e limpezas de drenagem.

A concessionária pede atenção dos motoristas e informa que haverá indicação de redução da velocidade ao passar por trechos em obras, que estarão sinalizadas.