Nesta semana, alguns pontos das rodovias BR-153, 414 e 080, entre Anápolis e Aliança do Tocantins, passarão por serviços que buscam proporcionar segurança e locomoção nas vias atribuídas.

Para a realização dos trabalhos, serão efetuados bloqueios nas pistas do tipo "pare e siga". As restrições de tráfego ocorrem com revezamento entre 6h e 18h, conforme o serviço que será executado. Durante as mediações, o fluxo do trânsito é alternado entre a pista sul e norte.

As atividades de recuperação do pavimento contará com procedimentos de microrrevestimento asfáltico e remendo localizado, serviços de remoção e implantação de defensas metálicas, reparos em placas, recuperação de sistemas de drenagem e terraplenos, entre outros.

A concessionária Ecovias do Araguaia, responsável pelas rodovias, informa que as atividades programadas estão sujeitas à alteração em função das necessidades operacionais ou condições climáticas.

Leia também:

- Viaduto da T-63: após bloqueio amanhecer rompido, secretaria reforça estrutura

- Homem é resgatado com hipotermia em córrego da Marginal Botafogo

Recomendação para os motoristas

A Ecovias do Araguaia recomenda atenção aos motoristas e indica que eles reduzam a velocidade ao passarem por trechos em obras, que estão sinalizadas seguindo as normas vigentes da legislação.

Em casos de emergência, os viajantes podem acionar a Ecovias do Araguaia pelo telefone 0800 153 0153. O atendimento é gratuito e funciona 24 horas. Além de solicitar socorro médico e mecânico em situações que envolvam panes em veículos ou acidentes, por meio do serviço também é possível consultar informações automáticas sobre o tráfego.

O canal permite, ainda, entrar em contato com a Ouvidoria na opção 4, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, exceto em feriados

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia