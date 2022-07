Os trechos da BR-153, 414 e 080, entre os estados de Goiás e Tocantins, receberão obras para melhorias na trafegabilidade. Serão realizadas recuperação de pavimento, com procedimentos de microrrevestimento asfáltico e remendo localizado, além de serviços de remoção e implantação de defensas metálicas, reparos em placas, recuperação de sistemas de drenagem e terraplenos, entre outros. Os serviços serão executados pela Ecovias do Araguaia entre os dias 25 a 31 de julho.

Os bloqueios de pista, com a utilização do sistema “pare e siga” serão feitos entre 6h da manhã até às 18h. Durante as intervenções, o fluxo do trânsito será intercalado entre pista sul e norte. Nas rodovias BR-414 e 153 (no trecho de Goiás), seguem também as obras de instalação de radares nas regiões de Anápolis, Cocalzinho de Goiás e Pirenópolis.

Concessionária

A Ecovias Araguaia é responsável pela administração e operação das rodovias quue ligam o Meio-Norte e o Centro-Sul do Brasil, sendo as BR-153, entre Aliança do Tocantins e Anápolis, com 624,1 quilômetros; a BR-080, entre Uruaçu e Assunção de Goiás (BR-414), com 87 quilômetros e a BR-414, entre Assunção de Goiás e Anápolis, com 139,6 quilômetros.

