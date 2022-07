Os trechos das rodovias federais BR-153 E BR-414, entre Goiás e Tocantins, foram interditados parcialmente para manutenção e obras de infraestrutura. O tráfego no local foi interditado nesta segunda-feira (4) e continua até o próximo domingo (10).

Segundo a Ecovias do Araguaia, empresa responsável pelas obras, serão realizadas recomposição de pavimento, remoção e implantação de defensas metálicas, além de reparos em placas e recuperação de sistemas de drenagem.

A concessionária adotou bloqueios de pista do tipo ‘pare e siga’. As interdições na faixa de rolamento ocorrem de forma alternada, entre 6h e 18h, conforme o serviço a ser executado, e o fluxo do trânsito é intercalado entre pista sul e norte.

Locais dos bloqueios

Na BR-153, há bloqueios nos seguintes trechos: Km 30 ao 37 (Porangatu/GO); Km 131 ao 138 (Mara Rosa/GO); km 173 ao 190, entre Campinorte/GO e Uruaçu/GO; km 420 ao 356, entre Anápolis/GO e Jaraguá/GO; Km 680 ao 685 (Cariri/TO); e km 778 ao 772 (Talismã/TO).

Em outros pontos das rodovias BR-153 e BR-414, a concessionária utiliza o sistema ‘pare e siga’ para execução de serviços de remendo no pavimento. Na BR-153, os trabalhos estão programados do km 0 ao 80 (Porangatu/GO); do km 150 ao 200, entre Campinorte/GO e Uruaçu/GO; do km 250 ao 360, entre São Luiz do Norte/GO e Jaraguá/GO; do km 420 ao 442 (Anápolis/GO); e do km 709 ao 790, entre Cariri/TO e Talismã/TO.

Já na BR-414, os bloqueios ocorrem entre os quilômetros 400 e 442 (Anápolis/GO). No Tocantins, a concessionária realiza ainda o trabalho de microrevestimento asfáltico, do km 746 ao 772 da BR-153 (Alvorada/TO). Todos os serviços de intervenção no pavimento estão programados para ocorrer em ambas as direções das vias, entre segunda-feira (4) e sábado (9), com horário entre 6h e 18h.

Pare e Siga

Na rodovia BR-414, também nos dois sentidos, ocorre ‘pare e siga’ para realização de obra em terrapleno no km 423 (Abadiânia/GO). Já no sentido sul, este serviço será realizado nos quilômetros 363 e 370 (Cocalzinho de Goiás); e no km 388 (Corumbá de Goiás). Ainda em Cocalzinho, no sentido norte da via, o trabalho está previsto para o km 362.

No caso dessas atividades, as interdições também seguem até o próximo sábado, mas com horário entre 7h e 17h. Já na BR-153, há trabalhos de drenagem e obras em terrapleno até domingo (10), no quilômetro 50 (Porangatu/GO); e no km 644 (Dueré/TO), com bloqueios de pista entre 7h e 18h.

Implantação de defensas e remoção de placas

O cronograma de obras prevê ainda serviços de remoção e implantação de defensas metálicas e reparos de placas ao longo das rodovias BR-153 e BR-414, com horários alternados entre 7h e 17h, de segunda (4) a sábado (9).

Na BR-414, os trabalhos exigem sistema ‘pare e siga’, nas duas direções da via, nos seguintes trechos: km 322 (Cocalzinho de Goiás); km 379 e km 401 (Corumbá de Goiás); km 418, 422 e 425 (Abadiânia/GO); e km 438 (Anápolis/GO). Já na BR-153/GO, estas intervenções ocorrem nos quilômetros 134 (Mara Rosa/GO); 146 e 161 (Campinorte/GO); e 196 (Uruaçu/GO).

Na BR-153, as remoções e implantação de defensa metálicas são realizadas nos quilômetros 43, 44 e 85 (Porangatu/GO); do km 86 ao 87 (Santa Tereza de Goiás); km 354 ao 333 (Jaraguá/GO); km 643 ao 644 (Dueré/TO); e km 670 ao 671 (Gurupi/TO). Nestas regiões, os serviços se estendem até domingo, e ocorrem nas duas direções da via, entre 7h e 18h.

Ao longo das rodovias BR-153, 414 e 080, permanecem ainda os trabalhos de tapa-buracos, roçadas e limpezas de drenagem, mas sem necessidade de bloqueio de faixas de rolamento.

Orientações aos motoristas

A recomendação é que os motoristas reduzam a velocidade ao passar por trechos em obras, que estarão sinalizadas seguindo as normas vigentes da legislação. Em casos de emergência, os viajantes podem acionar a Ecovias do Araguaia pelo telefone 0800 153 0 153. O atendimento é gratuito e funciona 24 horas.

Além de solicitar socorro médico e mecânico em situações que envolvam panes em veículos ou acidentes, pelo serviço também é possível consultar informações automáticas sobre o tráfego. O canal permite, ainda, entrar em contato com a Ouvidoria (opção 4), que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, exceto em feriados.

Leia também:

- Confira os locais de vacinação e testagem contra Covid em Goiânia e Aparecida

- Casos de varíola dos macacos chegam a 76 em todo o país

- Vídeo: Panela de pressão explode e deixa estrago, em Anápolis