Cidades Tremores atingem cidades em 3 estados no Brasil Abalos sísmicos foram captados pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Moradores de ao menos duas cidades nordestinas distantes quase 700 quilômetros foram surpreendidos por tremores de terra ao longo deste sábado (19). As informações são da Agência Brasil.Embora tenham sido captados pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis-UFRN), os abalos sísmicos foram de pequena intensidade e não causaram...