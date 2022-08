Cidades Tribunal forma maioria por multa a advogados de Maurício Sampaio A multa, calculada atualmente em R$ 121 mil aos advogados Luiz Carlos da Silva Neto e Bruno Franco Lacerda Martins, se dá pelo abandono injustificado da sessão plenária do júri, o que, na época, levou ao adiamento do mesmo

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) havia obtido maioria para derrubar a liminar que suspendia a multa no valor de 100 salários mínimos aos advogados do empresário Maurício Borges Sampaio por abandonarem o júri pela morte do jornalista Valério Luiz de Oliveira no dia 2 de maio, mas o julgamento iniciado em 1º de agosto foi suspenso ap...