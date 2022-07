A trincheira do Viaduto João Alves de Queiroz, na Avenida T-63, no Setor Bueno, já está liberada para o tráfego de veículos. A permissão para que carros pudessem passar no local, no sentido Norte/Sul da Avenida 85, se deu às 20h desta terça-feira (19) pela Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM). O retorno só foi possível depois que a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) retirou as placas atingidas por um incêndio no local na última sexta-feira (15).

Segundo a Prefeitura de Goiânia, o elevado só será liberado após conclusão dos estudos e pareceres sobre a estrutura do local. Agentes da SMM permanecem no controle viário do local e orientação aos condutores.

Acidente

Baltazar Campos David, de 41 anos, foi preso por atear fogo de forma acidental no viaduto. Na madrugada de sexta-feira (15), o dependente químico estava no local fazendo uso de substâncias ilícitas e ao tentar pegar uma pedra de crack que caiu em um vão da estrutura metálica do viaduto e não ter conseguido porque o local estava escuro, ele pegou um pedaço de papelão e colocou fogo para iluminar. Então, o papelão caiu e as chamas se espalharam por colchões, cobertores, plásticos e bebidas alcoólicas que estavam escondidos.

Interdição

Segundo a SMM, quem precisar passar pelo local, que ainda permanece fechado na parte superior, pode optar por rotas alternativas indicadas pelo aplicativo Waze.

Leia também:

- FOTOS E VÍDEOS: veja galeria do incêndio no viaduto da T-63, em Goiânia

- Incêndio no viaduto da T-63 pode ter começado no canteiro central