Cidades Trincheira do viaduto entre as Avenidas 85 e T-63, em Goiânia, será interditado entre 14h e 16h Interdição valerá para quinta, sexta e sábado no horário entre 14h e 16h

Atualizada às 16h22 de 18/8 Nesta quinta, sexta-feira e sábado a trincheira da Avenida 85 do Viaduto da João Alves de Queiroz será totalmente bloqueada entre 14h e 16h para execução de serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Goiânia (Seinfra) para retirada das placas. Após a realização do procedimento no horário programado, o local foi liberado na tard...