Cidades Trindade alcança 100% da população com mais de 18 anos vacinada com 1ª dose Prefeitura aumentou testagem diária e conferiu aumento de casos de Covid na cidade

O município de Trindade, na região metropolitana de Goiânia, alcançou 100% da população com 18 anos ou mais vacinada com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19, informou nesta quarta-feira (5) a Prefeitura. Na cidade, imunocomprometidos estão sendo imunizados com a 4ª dose. A administração municipal também intensificou a testagem diante de uma ex...