Cidades Trindade comemora 102 anos com novas leis Medidas visam a valorizar professores por meio de bolsa para os que fizerem mestrado. Também foi sancionado projeto que reajusta salários de algumas categorias da administração municipal

O município de Trindade completou 102 anos nesta terça-feira (31). A cidade, na região metropolitana de Goiânia, é conhecida por sua relevância religiosa, já que é ponto de encontro para milhares de católicos todos os anos durante a festa do Divino Pai Eterno, em junho. A programação de comemoração durou um mês e foi finalizada com uma missa na Igreja Matriz, no Cent...