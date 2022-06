Cidades Trindade espera 5 milhões de devotos em 10 dias de festa do Divino Pai Eterno; veja programação Evento começa na próxima sexta-feira (24) e segue até dia 3 de julho

Com expectativa de receber 5 milhões de pessoas, começa na próxima sexta-feira (24), a da Romaria do Divino Pai Eterno 2022, em Trindade. O evento, que aconteceu de forma virtual nos dois últimos anos em decorrência da pandemia do coronavírus, retoma sua forma presencial neste ano. A programação inclui, além das missas, novenas e terços; Encontro dos Carreiros, Cavaleiros e...