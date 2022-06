Cidades Trindade usa drones para localizar focos de mosquito da dengue Os equipamentos serão operados por homens do Corpo de Bombeiros e irão informar, em tempo real, possíveis criadouros do inseto

A Prefeitura de Trindade irá lançar ao ar, na segunda-feira (6), 25 drones para ajudarem no combate ao Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Os equipamentos serão pilotados por homens do Corpo de Bombeiros, que irão realizar uma varredura para localizar possíveis focos e criadouros do inseto. Os drones alçarão voo do pátio da Basílica do Divino Pai E...