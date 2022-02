Cidades Após incêndio, homem é encontrado morto e com 60% do corpo queimado em Trindade Estava chovendo no momento, e quando os bombeiros chegaram não havia mais focos do incêndio

Um homem, de 43 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (10), em Trindade. Segundo informou o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, um barracão de madeira no Setor Estrela do Oriente, encontraram a vítima com 60% do corpo queimado. Ainda de acordo com os bombeiros, estava chovendo no momento e não havia, portanto, mais focos ...