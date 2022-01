Cidades Trindade inicia vacinação de crianças; veja locais Serão vacinadas crianças com 11 anos e com cinco que possuam comorbidade

As crianças de 11 anos e as de cinco com comorbidade começam a ser vacinadas contra a Covid-19, nesta segunda-feira (17), em Trindade, na região Metropolitana da Capital. A imunização será das 8h às 12 horas e não precisa agendar. Confira locais abaixo. Para receber o imunizante, a criança precisa estar acompanhada dos pais ou responsáveis e é necessário apresentar compro...