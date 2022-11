Três jovens foram condenados por torturar um adolescente de 17 anos e divulgar o vídeo da agressão nas redes sociais, em Acreúna, no sudoeste de Goiás. O crime aconteceu no dia 21 de março deste ano.

Leonardo Marques da Silva, João Vitor Moura Lopes e Johabe Ferreira Vilela já estavam presos há sete meses, agora terão que continuar cumprindo a pena aplicada, que varia entre 3 anos e 8 meses a 2 anos e 9 meses de prisão.

Os três justificaram o crime como castigo para "dar exemplo", porque segundo eles, a vítima teria ameaçado uma menina para receber fotos íntimas dela. Além da tortura, o adolescente foi exposto em um vídeo divulgado nas redes sociais, onde aparece sendo filmado e agredido fisicamente pelos denunciados.

A mãe da vítima disse à polícia que estava em sua casa com o marido quando o irmão dele recebeu, num grupo de WhatsApp, que o filho dela estava sendo agredido. Após saber da situação, acionou a Polícia Militar.

Segundo o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), que apresentou a denúncia contra os acusados, a defesa pediu absolvição dos réus por crime de organização criminosa e, em relação ao crime de tortura, solicitou pela desclassificação para lesão corporal, sustentando a ausência de sofrimento intenso por parte da vítima.

Crime de tortura e pedido de nudes

Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), a juíza Placidina Pires entendeu a agressão como crime de tortura, por meio das declarações da vítima, das confissões dos acusados e dos depoimentos testemunhais.

“De modo diverso, na esteira das alegações finais do MP-GO entendo que não há provas seguras de que os réus praticaram o crime de organização criminosa relatado na denúncia. Conforme se observa da prova produzida ao longo da instrução, os acusados confessaram ter participado da sessão de agressões ao ofendido”, destacou.

A magistrada ressaltou que os réus declararam que resolveram aplicar um castigo físico a vítima, após ficarem sabendo que ele havia constrangido uma menina para que ela enviasse fotos e vídeos de nudez, ameaçando divulgar nas redes sociais um vídeo íntimo dela.

“Questionados a respeito do “salve”, responderam que não integram facção criminosa e que um dos acusados somente fez durante a gravação das agressões para impor medo ao ofendido para que ele não voltasse a ameaçar a menina. Um deles declarou em seu interrogatório que gravou para fazer justiça”, explicou.

Justiça pelas próprias mãos

Segundo a juíza, a informação de que os jovens integram alguma facção criminosa foi afastada por ausência de provas. A magistrada ainda ressaltou que ficou configurada a infração penal, já que a vítima, induvidosamente, foi submetida, com emprego de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de “castigo pessoal”, configurando o crime de tortura na modalidade, conforme prevê o inciso II do artigo 1º da Lei 9.455/1997.

Esclareceu, ainda, que o fato do ofendido ter ou não exigido “nudes” de uma ou alguma das meninas, não afasta a tipicidade da conduta praticada “porque a ninguém é permitido fazer justiça pelas próprias mãos (justiçamento)”, o que impõe a responsabilização criminal dos processados pela imputação de tortura.

“O intenso sofrimento físico do ofendido pode ser verificado num vídeo colacionado aos autos, já que a gravidade das lesões foram atestadas no relatório médico e consistiram em lesão de hematoma na região frontal da face, com escoriações espalhadas pelo corpo, lesões de escoriações em região dorsal, ferimento em joelho esquerdo, arranhões pelo corpo, dor e edema em dedo da mão”, finalizou a magistrada.

