Um trio foi flagrado encondendo drogas no jardim da Prefeitura de Aparecida de Goiânia na noite da última sexta-feira (27). A informação foi confirmada pelo delegado da Polícia Civil de Goiás, Carlos Eduardo Florentino da Cruz, responsável pelo caso.

Segundo ele, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada por uma equipe da própria prefeitura, por volta das 20h, ao perceberem uma movimentação estranha de três pessoas no jardim da área externa. As imagens das câmeras de segurança mostram os jovens com celulares iluminando o canteiro e procurando um local para guardar algo.

Em nota ao POPULAR, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia disse que os guardas foram acionados pela Central de Videomonitoramento da praça da Cidade Administrativa Maguito Vilela, que é o prédio da prefeitura.

De acordo com informações da ocorrência, os guardas abordaram os jovens ainda no local e fizeram uma vistoria no jardim, encontrando cerca de 10 saquinhos com porções de maconha escondidos entre as plantas. Os três foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia.

Segundo o delegado Carlos Eduardo, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e responderá também por envolver menores de idade no crime. Os outros dois foram apreendidos por serem menores de idade e foram liberados depois de prestarem depoimento.

O nome do suspeito preso não foi divulgado, por isso O POPULAR não teve acesso a defesa dele para posicionamento.

A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) continua investigando o caso e acredita que o suspeito maior de idade usava o jardim da prefeitura como depósito para esconder as drogas e não ser pego em flagrante pela polícia.

Leia também:

- Jovem usa dinheiro de herança para comprar entorpecentes e é presa por tráfico de drogas, diz PM

- Suspeito de tráfico de drogas é preso após dirigir 60km na contramão, na BR-364

- Português de 72 anos é preso no Setor Marista suspeito de distribuir drogas para traficantes