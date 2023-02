Três pessoas foram presas suspeitas de participar de um roubo a uma joalheria no centro de Goiânia na última sexta-feira (24). De acordo com a Polícia Militar (PM), dois homens foram localizados no setor Vila Galvão, na noite do último sábado (25). Após serem presos, eles informaram aos policiais sobre uma terceira pessoa envolvida, que foi localizada e presa em Ceilândia, no Distrito Federal.

Segundo relato da PM, foi encontrado com os suspeitos um carregador de pistola e algumas munições. As três armas utilizadas no roubo estavam escondidas em uma mata próxima a casa dos indivíduos. Outros dois homens que também teriam participado do assalto morreram em um suposto confronto com a PM ainda na sexta-feira (24).

Após confessarem o crime, os presos contaram aos policiais que as joias roubadas estavam com uma mulher em Ceilândia. Com a ajuda do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer), ela foi localizada, presa e os objetos roubados foram recuperados.

De acordo com a Polícia Militar, essa mulher era responsável pelo reconhecimento da joalheria, por guardar e levar as joias para o Estado do Rio de Janeiro. Os três presos foram encaminhados para a Central de Flagrantes em Goiânia.

Como o nome dos suspeitos não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento sobre o caso.

Relembre o caso

Câmeras de segurança registraram o roubo da joalheria, que se localiza na Avenida Araguaia, no Setor Central, em Goiânia. Os suspeitos entraram ameaçando funcionários e levaram colares de ouro e a arma de um policial de folga que estava no local como cliente.

De acordo com informações da testemunha ao portal g1 Goiás, um soldado da PM de folga, que estava na loja na hora do crime, teve uma arma de fogo roubada pelos assaltantes.

Apesar das ameaças, não houve disparo de arma de fogo e ninguém ficou ferido na joalheria. A quantidade de correntes de ouro roubadas ainda não foi contabilizada pela loja.