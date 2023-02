Três pessoas foram presas na última terça-feira (7) suspeitas de matar um homem de 26 anos em uma distribuidora de bebidas, em Goiânia. Imagens de câmera de segurança mostram quando um amigo da vítima tropeçou na bicicleta de um dos suspeitos e uma briga generalizada começou no local.

O caso aconteceu no último dia 22 de janeiro no Parque Amazônia. O delegado responsável pelo caso, Carlos Alfama, informou que a vítima estava no estabelecimento quando foi agredida pelos presos Wasla Mitielly Alves Oliveira, Rosimeyre Alves Figueiredo e Marcos Henrique de Sousa Santos.

“A motivação do crime seria o fato de um amigo da vítima ter tropeçado na bicicleta, foi nesse momento que a briga começou. No primeiro momento foram apenas socos e chutes, mas o Marcos Henrique pegou uma faca e o atingiu”, explicou o delegado.

O POPULAR não localizou a defesa dos suspeitos até a última atualização desta reportagem. Segundo a polícia, os presos estavam coagindo testemunhas, ameaçando-as de morte para que não prestassem depoimento sobre o caso.

O delegado ainda explicou que a vítima chegou a ser levada a um hospital em Goiânia mas não resistiu aos ferimentos causados pelas facadas e acabou morrendo. “A investigação ainda está sendo feita, pois ainda existem outros dois suspeitos foragidos” afirmou Carlos.

A prisão foi decretada pelo Poder Judiciário após representação da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH). “Os suspeitos tiveram o mandado de prisão decretado por 30 dias, podendo ser prorrogado, mas eles estão à disposição da Justiça”, contou.

Ainda segundo o delegado, a foto dos responsáveis foi divulgada na possibilidade do surgimento de testemunhas que possam auxiliar no esclarecimento do crime.