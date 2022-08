Cidades Trio é preso suspeito de fraudar selos cartorários com QRcode de música, em Aparecida Documento falsificado remete a um clipe dos anos 1980 que dá o nome à investigação e seria usado para transferir veículo

Três homens foram presos suspeitos de fraudarem o selo de autenticação cartorária de assinatura, em Aparecida de Goiânia, para transferência de veículos, conhecimento popularmente como “Recibo de Compra e Venda de Veículo". As prisões, efetuadas nesta terça-feira (16), fazem parte da investigação “Never Gonna Give You Up”. A investigação começou no dia 11 de ago...