Três homens foram presos em flagrante suspeitos de matar Francisco Lima, de 58 anos, com socos, chutes e pedradas e depois ocultar seu cadáver, em Planaltina de Goiás, cidade no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO), a vítima saiu com o trio para consumir bebida alcoólica e, em um dado momento, ele assediou a irmã de um dos homens que estava em companhia, que não gostou do ocorrido. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (24) e a prisão foi feita na quinta-feira (25).

O delegado do caso, Thiago César de Oliveira Silva, explicou que "enquanto bebiam, a irmã menor de um dos homens apareceu e a vítima a assediou, chegando a passar a mão na bunda da garota. Daí iniciaram uma discussão que logo se controlou. Momentos depois o fato foi relembrado. Com isso, começou uma confusão e os homens agrediram a vítima com socos, chutes e pedradas”, disse.

A corporação informou que depois do ocorrido, o grupo se desentendeu e o trio decidiu matar o homem que estava junto. Os autores confessaram que a vítima morreu depois de sofrer diversos socos, chutes e pedradas. Após o homicídio, eles ocultaram o corpo em uma grota e seguiram até a residência do homem.

Ao chegar na casa da vítima, encontraram o filho do homem e o amarraram. Então, saíram com o veículo de Francisco, que mais tarde foi incendiado pelo grupo.

O crime foi denunciado pelo filho da vítima que foi até a delegacia na tarde de quarta-feira (24). Segundo a PC-GO, os acusados possuem registros policiais por diversos crimes e atos infracionais, dentre eles homicídio, roubo e latrocínio. Os presos foram encaminhados à Cadeia Pública de Planaltina ficando à disposição do Poder Judiciário.

A identidade dos homens não foi revelada, por isso a reportagem não conseguiu localizar a defesa.