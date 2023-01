Três homens foram presos em flagrante na manhã desta segunda-feira (23) suspeitos de pescarem durante o período de Piracema, no Lago Corumbá IV, em Abadiânia. Segundo a equipe de Patrulhamento Náutico do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, alguns peixes de diferentes espécies e cerca de 500 metros de rede usada na pescaria foram apreendidos e levados para a delegacia.

Os pescadores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Abadiânia. O POPULAR entrou em contato com a delegacia para saber se os suspeitos ainda estão presos, mas as ligações não foram atendidas até o fechamento desta matéria.

O batalhão informou que os peixes apreendidos foram atestados pela Vigilância Sanitária e serão doados para uma instituição de caridade do município.

Período de Piracema

O período de Piracema em Goiás começou no dia 1° de novembro de 2022, quando fica proibida a pesca de todas as espécies nativas no estado até o dia 28 de fevereiro de 2023. O objetivo dessa medida é preservar a reprodução, já que, nesta época, os peixes nadam rio acima em busca de locais adequados para sua desova e alimentação.

A Instrução Normativa da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) de 2020 instituiu a cota zero de transporte de pescado, em todas as bacias hidrográficas do Estado, até 2026.

Na Piracema, a única modalidade permitida é a pesca esportiva, denominada “pesque e solta”. Para isso, é necessária a emissão de uma licença no site da Secretaria de Meio Ambiente. Durante a atividade esportiva, o titular deve portar a autorização e documento oficial com foto.

Leia também:

- Piracema começa em Goiás e impõe restrições para pesca até fevereiro de 2023

- Pescadores desrespeitam piracema e jogam redes e tarrafas no Rio Araguaia, em Nova Crixás

- Moradores encontram peixes mortos no rio São Bartolomeu, em Cristalina