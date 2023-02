Três pessoas foram presas suspeitas de se passarem por delegados para extorquir vítimas, em Trindade e Aparecida de Goiânia. A prisão foi realizada na manhã desta quarta-feira (15) durante a segunda fase da Operação Delegado Fake, que investiga desde setembro de 2022 um grupo criminoso especializado no “golpe dos nudes”.

Nesta segunda fase foram expedidos cinco mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão. Os outros dois suspeitos continuam foragidos. As investigações iniciaram após um delegado da Polícia Civil de Goiás (PCGO) ser informado que um indivíduo no Estado do Pará estava sendo vítima de extorsão por um suposto delegado. O indivíduo teve um prejuízo de R$26.500.

Na primeira fase da operação, foram efetuadas quatro prisões e, após os presos apontarem a participação de outros envolvidos, foi deflagrada a segunda fase da operação. De acordo com a delegada Renata Vieira, os quatro presos foram soltos porque a prisão era temporária.

As investigações apontaram que o grupo criminoso se aproximava das potenciais vítimas e trocava mensagens por aplicativos de redes sociais, passando-se por jovens mulheres e enviando fotos íntimas. O líder da organização criminosa é reeducando do sistema prisional, já tendo sido preso pelos crimes de roubo e homicídio.

"Inicialmente começamos as investigações tratando um crime de extorsão, estelionato e a contravenção penal por fingir-se funcionário público (neste caso temos o delegado como vítima). Porém, com o avançar das investigações, percebemos que há uma organização criminosa dando golpe nas pessoas e lavagem de capitais", explicou Renata Vieira.

Operação Delegado Fake

Os mandados da primeira fase da operação foram cumpridos no estado do Rio Grande do Sul, nas cidades de Porto Alegre, Charqueadas, Taquara, Viamão, Guaíba e Osório. A investigação descobriu um esquema de um grupo criminoso especializado no “golpe dos nudes” (sextortion), praticado contra pelo menos três vítimas goianas.

De acordo com a Polícia Civil, calcula-se que o número de vítimas atingidas, no país, passe de 2 mil pessoas. As vítimas recebiam contato do suspeito por meio de redes sociais diversas e, primeiramente, ele se apresentava como uma jovem e depois enviava imagens de nudez. Em seguida, um homem se apresentava como pai da jovem e informava à vítima que iria à delegacia denunciar os fatos porque a filha era menor de idade.

Momentos depois, uma outra pessoa fazia contato com a vítima informando ser o delegado que investigava o caso e, para resolver a situação e evitar a prisão exigia valores. Coagida, a pessoa acabava transferindo os valores. Os criminosos chegaram a usar o nome e as fotos de um ex-delegado-geral da Polícia Civil de Goiás.