Um trio suspeito de fazer funcionários de um clube reféns durante um assalto, em Cidade Ocidental, no leste goiano, morreu após confronto com a Polícia Militar (PM), segundo informou a corporação. O assalto e o confronto com a polícia aconteceram nesta terça-feira (7).

De acordo com a PM, ao praticar o roubo, os suspeitos usaram uma arma de fogo e também agiram de forma violenta, amarrando e amordaçando as vítimas dentro do estabelecimento.

A Polícia detalhou que, na sequência, os três suspeitos roubaram R$ 6,4 mil em espécie, pertences das vítimas e um carro, que foi utilizado na fuga do trio.

Pouco tempo depois, a PM visualizou o carro roubado pelos suspeitos trafegando na BR-040. Segundo informou a corporação, os policiais tentaram realizar a abordagem do veículo, mas o trio não obedeceu à ordem de parada e entrou no bairro Esplanada V, já em Valparaíso de Goiás, momento em que freou o carro bruscamente, desceu e começaou a atirar contra os militares.

Com a troca de tiros, um dos suspeitos morreu no local, enquanto os outros dois foram socorridos e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Marajó, em Valparaíso de Goiás, mas não resistiram aos ferimentos e também morreram, segundo informou a Polícia.

Ao POPULAR, a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento e que não comentará o caso até que o inquérito seja finalizado.

