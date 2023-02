Três homens suspeitos de roubar cargas e residências foram mortos em ação policial com a equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (Rotam), da Polícia Militar de Goiás (PM-GO) em Luziânia, região do Entorno do Distrito Federal (DF). A PM-GO informou que os suspeitos já tinham várias passagens policiais e já haviam entrado em confronto outras três vezes no estado. O caso aconteceu nesta quarta-feira (22).

Ao POPULAR, a PM-GO disse que eles eram de Uberlândia, cidade em Minas Gerais (MG) e se mudaram para Goiás após praticarem vários roubos de casas no município mineiro. Após compartilhamento de informações entre as polícias, a PM-GO foi até a casa dos suspeitos e, ao tentarem realizar a prisão, os homens não obedeceram e iniciaram um confronto armado.

A polícia disse que após uma intensa troca de tiros, os suspeitos foram atingidos e, mesmo com socorro médico realizado por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e dos bombeiros, dois deles não resistiram aos ferimentos e morreram em unidade de saúde da região. O POPULAR não conseguiu confirmar informações sobre o atendimento médico do terceiro envolvido.

Leia também:

- Suspeito é preso após agredir a companheira e fugir com o filho do casal, diz PM

- Homem é preso suspeito de espancar, quebrar celular e manter mulher em apartamento por 3 dias

- Marido de esteticista encontrada morta após sair para entrevista de emprego é preso, diz polícia

A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) também confirmou que três homens foram mortos na operação. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

Foram encontrados com os suspeitos cinco peças de maconha , aparelhos que bloqueiam sinal, conhecidos como “jammer” e três armas.