Cidades Trio suspeito de tráfico de drogas é preso no Centro de Goiânia Detidos possuem antecedentes criminais, segundo o Grupo de Radiopatrulha Aérea

Três homens foram presos em flagrante suspeitos de tráfico de drogas em uma feira da Rua 44, no Centro de Goiânia. Segundo o Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer), que realizou a abordagem e em seguida a prisão dos homens, todos eles já possuíam antecedentes criminais. De acordo com o Graer, com o trio foi encontrado arma de fogo, porções de maconha e crack, balanç...