Cidades Triunfo Concebra é autuada pelo Procon por trecho da BR - 153 A empresa do Triunfo tem o prazo de 20 dias para apresentar defesa junto ao órgão e pode pagar multa cujo valor entre R$ 754 e R$ 11 milhões

O Procon Goiás autuou a concessionária Triunfo Concebra nesta quinta-feira (24), pela má prestação de serviço no trecho da BR –153 entre os municípios de Professor Jamil e Morrinhos. Os fiscais do Procon percorreram as vias e constataram que a más condições nos trechos indicados, com a presença de buracos e várias irregularidades na superfície, colocando os mot...