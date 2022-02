Cidades Triunfo deixará concessão da BR-153 em até 20 meses Concessionária das BRs 153 e 060 e ANTT firmam aditivo de contrato em acordo para manter serviços nas rodovias concedidas até nova licitação. Tarifa vai ter complemento

Neste fim de semana, a Triunfo Concebra, empresa detentora da concessão de trecho de 1.176,5 quilômetros (km) das rodovias federais BR-153/060/262, e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) assinaram um termo aditivo contratual para dar prosseguimento ao processo de devolução do serviço de administração da via. O acordo é de no máximo 20 meses, período em que ...