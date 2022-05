Cidades Com maior arrecadação após reajuste, Triunfo ainda não apresentou cronograma de obras Valor deve ser revertido em obras, mas Ministério Público Federal cobra cronograma de benfeitorias da concessionária, responsável pelas BRs 060 e 153. A empresa pediu rescisão do contrato e trata reajuste de 168% como “empréstimo”

Quase dois meses depois do aumento de até 168% nas tarifas de pedágios, a Triunfo Concebra, responsável pela administração da BR-060 e BR-153, ainda não apresentou um cronograma de obras para justificar o reajuste. A cobrança pelo documento está sendo feita pelo Ministério Público Federal (MPF), que considera o detalhamento necessário, já que as intervenções estruturais for...