Cidades Tucano pousa em frente a câmera de monitoramento da BR 040, em Valparaíso de Goiás Ave ficou observando a lente por alguns segundos

Um tucano pousou em frente a uma câmera de monitoramento da BR-040, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A ave passou alguns segundos observando atentamente a lente e a rodovia, mas logo depois saiu voando. O registro foi feito na manhã da última quarta-feira (4) na base do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). A imagem foi divulgada pela c...