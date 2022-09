*Atualizada em 14/9 às 11h13

Um tumulto na manhã desta quarta-feira (14) envolvendo detentos da Casa de Prisão Provisória (CPP), no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, terminou com 11 feridos - três deles baleados. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para prestar socorro e confirmou a informação.

Conforme apurado pela reportagem, a confusão teria começado com uma briga entre presos da mesma ala.

O Samu informou que os três baleados foram levados para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).

Não há informação de feridos graves e nem de mortos.

Aguarda atualizações.

