*Atualizada em 14/9 às 12h42

Um tumulto na manhã desta quarta-feira (14) envolvendo detentos da Casa de Prisão Provisória (CPP), no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, terminou com ao menos cinco detentos baleados por arma de fogo.

Inicialmente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) havia informado que três foram atingidos pelos disparos. No entanto, o Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemir Cruz (Hugo) confirmou que, além dos três, mais dois presos também deram entrada na unidade. Outros oito detentos feridos foram atendidos ainda na unidade prisional.

Conforme apurado pela reportagem, a confusão teria começado com uma briga entre presos da mesma ala. Em nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (Dgap) declarou que "servidores penitenciários intervieram na situação de tumulto, valendo-se do uso progressivo da força, de modo a salvaguardar a segurança da unidade".

A direção do Samu informou ao POPULAR que 11 presos haviam ficado feridos. Desses, três baleados. No entanto, tanto o Hugo quanto a Dgap confirmaram posteriormente cinco presos baleados por arma de fogo.

Veja a nota do Hugo:

"O Hospital de Urgências de Goiás Dr. valdemir Cruz informa que recebeu cinco detentos da Casa de Prisão Provisória, todos com Ferimentos por Arma de Fogo. Quatro estão na emergência, onde passam por avaliação médica e exames e um paciente está no centro cirúrgico. O estado geral de todos é regular."

Confira a nota divulgada pela Dgap:

"Nota - Polícia Penal do Estado de Goiás

A Superintendência de Segurança Penitenciária da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária informa:

- Na manhã desta quarta-feira (14) houve um tumulto entre os custodiados da Casa de Prisão Provisória (CPP), situada dentro do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.

- Com o uso de armas brancas feitas com partes da estrutura (grades), os custodiados iniciaram um tumulto em uma das aulas: briga entre eles. Oito presos ficaram feridos durante a confusão com os demais custodiados e foram, de pronto, atendidos na própria CPP.

- Os servidores penitenciários intervieram na situação de tumulto, valendo-se do uso progressivo da força, de modo a salvaguardar a segurança da unidade e evitar uma situação em que os presos buscavam acessar uma das grades de saída do bloco.

- Cinco presos ficaram feridos com disparos de arma de fogo e foram devidamente atendidos pelas equipes de saúde. Todos estão sem risco de morte.

- O Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope), da Polícia Penal, interveio e, rapidamente, a situação foi controlada.

- Procedimentos administrativos foram instaurados para apuração dos fatos e eventuais sanções aos custodiados envolvidos no tumulto.

- A ordem e a disciplina seguem normalizadas na CPP.

Presos que foram atendidos no pronto socorro:

- Cassio Hebert Dos Santos Miranda

- Elder Paulino de Araujo

- Jose Valmir Freitas Gonçalves

- Fabio Dias Vieira

-Douglas Kaique Da silva Parreira

-Danilo Andrade

- Rodrigo Freitas de Souza

- Havila Macel Alves Reis

Presos baleados que saíram para o hospital:

- Half Pereira da Silva

- Delmir eterno da Silva Oliveira

- Silvano Luis Xavier Filho

- Lucas Fernando Leal de Oliveira

- Vinicius Eduardo Nascimento

Goiânia, 14 de setembro de 2022

Comunicação Setorial da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP)"

