Cidades Turista é preso depois de chamar segurança de “preto safado” em Caldas Novas Ocorrência diz que funcionário do hotel impediu entrada do homem com copo de vidro e se exaltou. Registro foi de crime de injúria racial. Homem foi preso e encaminhado para presídio da cidade

Um turista de Goiânia foi preso por injúria racial em Caldas Novas, no sul goiano, nesta sexta-feira (25) depois de chamar o segurança de um hotel de “preto safado”, além de outros xingamentos. Ele teria tentado entrar em um hotel com um copo de vidro na mão. Como as regras do estabelecimento impedem este tipo de objeto, o segurança o alertou e impediu a entrada. magens de câm...